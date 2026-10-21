Bursa’nın Mudanya ilçesine bağlı Bademli Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir zincir markette kasap reyonuna giren bir kedinin satışa sunulan etleri yediği anlar görüntülere yansıdı. O sırada markette bulunan bir müşteri, durumu fark ederek çalışanları uyardı.

İDARİ YAPTIRIM UYGULANDI

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, görüntülerle ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren bir markette çekildiği belirtilen görüntülere ilişkin olarak, ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün denetim ekiplerince ivedilikle inceleme ve denetimler gerçekleştirilmiştir.

Yapılan denetimler sonucunda, hijyen kurallarına uyulmadığının tespit edilmesi üzerine ilgili işletmeye mevzuat kapsamında idari yaptırım uygulanmıştır.