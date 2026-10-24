Ankara Sincan’da alışveriş yapan vatandaşlar, zincir markete girerken çantalarının bantlandığını ve mağaza girişindeki kilitli dolaplara bırakılmak zorunda olduğunu belirterek belediyeye şikâyette bulundu. Hırsızlığı önleme amacıyla yapıldığı öne sürülen uygulama, belediyenin WhatsApp ihbar hatlarına da iletildi.

ZABITA İNCELEME BAŞLATTI

Başvurular üzerine inceleme başlatan zabıta ekipleri, güvenlik görevlilerinin müşterilerin çantalarını teslim alarak bantladığını ve vestiyer bölümündeki kilitli dolaplara yerleştirdiğini kamera kayıtlarından belirledi.

UYGULAMAYA SON VERİLDİ

Tespitlerin ardından işletmeye tebligat gönderen belediye, uygulamanın kişi hürriyeti ve güvenliği, tüketici mevzuatı ve mülkiyet hakkı gibi temel haklarla bağdaşmadığını bildirdi. Tebligatta, uygulamanın sürdürülmesi durumunda idari işlem yapılabileceği uyarısı yer aldı. Konu ayrıca Ticaret Bakanlığına iletildi. İşletme, tebligatın ardından çantaların bantlanarak dolaplara konulması uygulamasını sonlandırdı.

'VATANDAŞIN RENCİDE EDİLMESİNE GEÇİT VERMEYİZ'

Sincan Belediyesi Genel Koordinatörü İsmail Can Ocak, market şubelerine yapılan ziyaretlerde uygulamanın sona erdiğinin görüldüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Tebligatın ardından ilgili zincir marketin mağazalarını ziyaret ettiğimizde bu uygulamanın artık yapılmadığını gördük. Doğruyu yapan, vatandaşımızın yanında olan tüm esnafımızın yanındayız. Yanlışından vazgeçen, taleplerimize kulak veren işletmelere de teşekkür ediyoruz. Bu hamlenin vatandaşımızın iyiliğine sonuçlanması bizi gururlandırdı. Sincan'da vatandaşımızı rencide eden hiçbir uygulamaya bugüne kadar geçit vermedik, bundan sonra da Allah'ın izniyle vermeyiz"

‘VATANDAŞIMIZIN YÜZÜ YERE DÜŞMESİN’

İşletmelerin güvenlik kaygılarını anladıklarını ancak çözümün müşterileri mağdur etmek olmaması gerektiğini vurgulayan Ocak, alternatif yöntemler üzerinde iş birliğine açık olduklarını söyledi.

Ocak, "Teknoloji ve güvenlik araçları gelişti. Bunun yolu poşet veya çanta bantlamak, vatandaşı ikinci sınıf insan konumuna sokmak değildir. Hırsızlıkla mücadele için kaymakamımızla, emniyet müdürümüzle ve market yöneticilerimizle oturup ortak akılla yeni yöntemler belirlemeye, katkı sunmaya hazırız. Yeter ki vatandaşımızın yüzü yere düşmesin" dedi.