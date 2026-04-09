İstanbul'un Pendik ilçesinde hizmet veren ünlü bir zincir marketin şubesinde poşet kavgası çıktı. Kasiyer genç kız ile müşterinin tartışması büyüdü. Müşteri önce kasada oturan genç kıza elindeki poşetle vurdu. Kasiyer ayağa kalkınca bu kez kulağını ve saçını çekip, art arda yumruklar sıraladı. Markette bulunan müşterilerden sadece biri ayırmak için hamle yaptı, diğerleri çıkan arbedeyi izledi. Olayın ardından genç kızın hastanede tedavi edildiği öğrenildi. Kasiyere saldıran şahıs hakkında ise işlem yapılıp yapılmadığı henüz bilinmiyor. Markette poşet için çıkan kavga güvenlik kameralarına yansıdı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.