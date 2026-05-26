İstanbul Başakşehir’de bir markette ürün değişimi nedeniyle başlayan tartışma, günler sonra bıçaklı, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Halit Orbayi ağır yaralanırken, kardeşi Said Orbayi de müdahale sırasında yaralandı. Saldırganın gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılması ise ailede tepkiye yol açtı.

Saldırı sırasında olay yerinde bulunan kardeş Said Orbayi, müdahale etmeye çalışırken kolundan ve bacağından yaralandı. Göğsünden bıçaklanan ağabey Halit Orbayi ise ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Marketin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, çalışanın elindeki bıçakla Halit Orbayi’ye koşarak saldırdığı, bu sırada yaşanan arbede ve Said Orbayi’nin müdahalesi yer aldı.

‘KORUMAK AMACIYLA YAPTIM, ATEŞLEMEDİM’

Orbayi, "Marketin içerisinden bir bağırma sesi geldi, kardeşim dışarıya çıktı. Ben oğlumu hemen arabaya bıraktım. Kasiyerin gözü dönmüş bir şekilde kardeşime bıçakları savurduğunu gördüm. Can havliyle kardeşime yetişmeye çalıştım. Ruhsatlı silahımı çekmek zorunda kaldım. Tamamen kendimi ve kardeşimi korumak amacıyla yaptım. Ateşlemedim" ifadelerini kullandı.