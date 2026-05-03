Şanlıurfa’nın Siverek-Diyarbakır kara yolu Yuvar Mahallesi'nde zincirleme kaza meydana geldi.
Tugay D.'nin (27) kullandığı 63 ES 821 plakalı otomobil ile Muhammed Sait S. (28) yönetimindeki 06 NG 078 plakalı TIR ve Hacı Selçuk T. (22) idaresindeki 35 BVM 720 plakalı otomobil çarpıştı.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Zincirleme kazada, 35 BVM 720 plakalı otomobilde yolcu konumundaki Eser Mirdağlı ile Mehmet Emin Teker’in hayatını kaybettiği belirlendi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan sürücü Hacı Selçuk T. ile beraberindeki İsmi G. (45), ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, kaza yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.