Zincirleme kazada yaralanan 2 kişi, hastanede yaşamını yitirdi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 4 Ekim'de saat 01.00 sıralarında yaşanan zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi, hastanede yaşamını yitirdi. Nazilli Denizli Karayolu Mergen Çayı mevkisinde meydana gelen olayda, ilk çarpışmanın ardından bölgede inceleme yapan güvenlik güçlerinin yanına ikinci bir kaza daha eklendi.

Olay, Aydın istikametine seyir halindeki bir otomobilin TIR'a arkadan çarpmasıyla başladı. İlk kazaya müdahale eden polis ve jandarma ekipleri, bölgede inceleme yaparken Adem Tuna yönetimindeki 09 L 2548 plakalı otomobil direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, 09 FS 773 ve 35 APF 852 plakalı otomobillerle 42 FJN 26 plakalı ticari araca çarparak zincirleme kazaya neden oldu.

Çarpışma sonucu araçlarda sıkışan sürücü Adem Tuna, araçta bulunan Emrah Çağırkan ile Ü.G., N.Y., Ö.G., M.B., K.D., B.D., G.Y., K.G., M.E. ve M.G. olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları noktalardan çıkardı. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Adem Tuna ve Emrah Çağırkan, doktorların tüm çabalarına rağmen 3 gün sonra hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri, diğer 10 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.