Diyarbakır’ın Çermik İlçesinde Muhammed Emin Er Erkek Yatılı Kuran kursunda misafir olarak kalan imam hatip Ahmet Ü.’nün (40) buradaki erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu belirlenince İlçe Müftülüğü adli makamlara ihbarda bulundu.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı da “Zincirleme şekilde 12 yaşından küçük mağdurların cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak” suçlarından dava açtı.

Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan sapık imam çocukların kendisine iftira ettiğini belirterek, “Bir şebeke çocukları bana karşı kullanıp iftirada bulunuyor. Ben oradaki öğrencilere pratik olarak ders tekniklerini anlatmak için geçici kalıyordum” dedi.

"BİZİ MARKETE GÖTÜRDÜ..."

İstismar mağduru S.A isimli çocuk, “Kursa geldikten sonra hafta sonu bizi markete götürüp ‘Ne istiyorsanız alın’ dedi. Geri döndüğümüzde uzun süre yanağımdan ve dudağımdan beni öptü. Sonrasında arka özel bölgeme dokundu. Yarı uyanık haldeyken bunları yapıyordu. Birkaç kez bana seslendi. Korkudan ses çıkarmayınca tekrar yanak ve dudaklarımdan öptü. Özel bölgeme dokunurken sertlik hissettim” dedi.

Mağdur S.A ise, sapık imamın ders verirken masanın altından 3 dakika kadar bacaklarına elbiseleri üzerinden okşar şekilde dokunulduğunu, sandalyede otururken ayağa kalktığı sırada imamın ön özel bölgesiyle kendisinin arka özel bölgesine dokunduğunu söyledi.

Çocuklardan H.A da imamın elini omzuna attığını, ardından göğsüne dokunduğunu, bazı günlerde sabah namazını kıldırırken kendisini yataktan kucağına alıp indirdiğini, bu dokunuşlarının kötü niyetli olduğunu anlattı.

Çocukların anne ve babaları da imamdan şikayetçi oldu.

Çocuk İzleme Merkezince tutulan raporda, çocukların ifadelerinin tutarlı, anlama ve kavrama yeteneğine sahip olduğu ifade edildi.

ZİNCİRLEME BİÇİMDE CİNSEL SAİKLE ALIKOYMA

Dinlenen 3 tanık sanığın çocukları dudaklarından öptüğünü, özel bölgelerine dokunduğunu, çocukların lavaboya gitme bahanesiyle odadan çıkmak istemelerine izin vermediğini belirttiler.

Mahkeme, olay tarihinde 12 yaşından küçük olan 4 çocuğa karşı yatılı kuran kursunda ders verme bahanesiyle kalan imam hatip Ahmet Ü.’nün çocukların arka özel bölgelerine dokunduktan sonra pijama iplerini çözmeye çalıştığı, yanak ve dudaklarından öptüğünü, buna karşı çıkan ve korkarak lavaboya gitmek isteyen çocuklara engel olup, “Sonra gidersin” diyerek izin vermeyip hürriyetlerinden alıkoyduğuna dikkat çekti.

Mahkeme sapık imamın, “Zincirleme biçimde cebir kullanarak cinsel saikle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçunu işlediğini belirtti.

YATILI ORTAMIN SAĞLIĞI KOLAYLIKTAN YARARLANDI

Son olarak olayın yaşandığı yatılı kuran kursunun insanların toplu yaşama mecburiyetinde olduğu yerlerden olduğu, sanığın da insanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamın sağladığı kolaylıktan faydalanarak çocuklara yönelik cinsel istismar suçunu işlediği ifade edildi.

Mahkeme, sanığın her ne kadar yatılı kuran kursunda resmi olarak görevli olmasa da, eğitici-öğretici görevi üstlenerek öğrencilere ders verdiğini, dersten kalmaları ya da geçmeleri hususunda tasarrufta bulunma yetkisine haiz olduğu için “Eğitici-öğretici” sıfatının bulunduğu kabulüyle suçun nitelikli hal kapsamında kaldığına dikkat çekti. Mahkeme sanığı her çocuğa karşı istismar suçundan ayrı ayrı olmak üzere toplam 39 yıl 3 ay hapisle cezalandırıp hükmen tutukluluk halinin devamına karar verdi.