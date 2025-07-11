Beşiktaş'ta alt geçitte alev alan İETT'ye bağlı özel halk otobüsüne itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre Balmumcu Alt Geçidi'nde seyir halinde olan özel halk otobüsünde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Çevresindeki araçların hızla uzaklaştığı otobüsten yolcular da tahliye edildi.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, alt geçit tedbir amacıyla çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.