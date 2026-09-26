ABD'nin Wisconsin eyaletindeki Madison Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen isimsiz bir ihbar üzerine Alpha Epsilon Pi öğrenci kulübü binasına operasyon düzenledi.

Çarşamba gecesi gerçekleştirilen baskında polis, binanın havasız, pislik dolu, termostatı 35 dereceye çıkartılmış bodrum katında, üzerleri ketçap, mayoneze bulanmış 30 yarı çıplak genç buldu.

Emniyet yetkilileri, gençlerin bazılarında darp izleri tespit etti. Bazılarında ise açık yaralanmalar görüldü.

İşin aslı ise, sonradan ortaya çıktı. 30 öğrenci, bir üniversite kulübüne katılmak için bir ritüele maruz kalmayı kabul etti. Kulüp üyeleri de bu öğrencilere "ritüel gereği" işkence etti.

Baskın sonrası kulübün başkanı ve başkan yardımcısı baskın sonrası gözaltına alındı. Öğrenciler ise bodrum kattan kurtarıldı.

OLAY ÜSTÜNE OLAYA KARIŞTILAR

Öğrencilerin okuduğu Wisconsin-Madison Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu kulübün geçmişte de çok sayıda benzeri olaya karıştığı vurgulandı.

Üniversite, kulübün 2013 yılında 18 yaşından küçük bireylere alkol verdiği ve sürekli kavgalar başlattığı tespit edildi.

Disiplin cezasına rağmen benzeri olayların sürdü. Kulüp, üniversite tarafından askıya alındı. Kulüp üyeleri ise yasa dışı bir şekilde faaliyetlerini sürdürdü.

Üniversite yönetimi, askıya alma kararına rağmen etkinlik düzenlemeye devam eden kulüp ile 2015 yılında bağlarını tamamen kopardı.

Kampüsten çıkarılmasına rağmen bağımsız olarak faaliyet göstermeyi sürdüren yapının, sonraki yıllarda yasa dışı alkol satışı, eziyet/kötü muamele ve "saygısız davranışlar" dahil olmak üzere yedi ayrı kez mahkemeye çıktı.

Bir olayda, kulüp binasında peş peşe alkol verilen başka bir öğrencinin de hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

Alpha Epsilon Pi kulübünün üniversite tarafından yasaklanmış olmasına rağmen ulusal düzeyde tanınan bir kulüp olması nedeniyle okulla bağımsız şekilde hukuki faaliyetlerini sürdürdü.

Yaşanan olayın ardından açıklamada bulunan UW-Madison yönetimi, "UW–Madison, eziyet ve kötü muameleyi önlemeye ve bununla mücadele etmeye tamamen kararlıdır; topluluğumuzu ilgilendiren tüm olayları ciddiye almaktadır" ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca, "Yasaları, yönetmelikleri veya üniversite politikasını ihlal ettiği tespit edilen her öğrenci, Wis. Admin. Code Bölüm UWS 17 uyarınca yaptırımlara tabi tutulabilir. Bu yaptırımlar yazılı kınama, disiplin gözetimi, disiplin uzaklaştırması, okuldan ihraç veya eğitici yaptırımları içerebilir" uyarısına yer verildi.

Alpha Epsilon Pi Genel Merkezi İletişim Başkanı Jonathan Pierce ise yaptığı açıklamada iddiaları "son derece ciddi" bir şekilde ele aldıklarını belirterek, "Bu konuyu soruşturan makamlarla tam bir iş birliği içinde olacağız" dedi. Olaya karışan üyelerin ihraç edileceği belirtildi.