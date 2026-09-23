Fransa Futbol Federasyonu ile anlaşarak teknik direktörlük koltuğuna oturan Zinedine Zidane, milli takımdaki ilk resmi müsabakasına UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye deplasmanında çıkacak.
Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; efsane çalıştırıcı, selefi Didier Deschamps'ın döneminde sıkça kullanılan 4-1-2-3 ve 4-2-3-1 sistemlerini tamamen rafa kaldırdı. Zidane, Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadelede takımını 4-3-3 dizilişiyle sahaya sürecek.
Oyun anlayışını ve kadro tercihlerini yenileyen tecrübeli teknik adam, Türkiye karşısında radikal pozisyon değişikliklerine gitmeyi planlıyor. Fransız devinin sahadaki yeni dizilimi şu şekilde şekillenecek:
Zidane, orta alanın merkezini Manu Kone, Rayan Cherki ve Adrien Rabiot üçlüsüne emanet edecek.
Sol kanatta Kylian Mbappe, sağ kanatta Michael Olise forma giyerken, en uçta santrfor pozisyonunda ise Ousmane Dembele görev yapacak.
UEFA Uluslar Ligi'ndeki bu dev randevu, 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.