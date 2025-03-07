Antalya'nın Manavgat ilçesinde zıpkınla balık avlamak için denize giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde Sorgun sahilinde meydana geldi. Denize giren kişi, bir süre sonra "imdat" çığlıkları atarak yardım istedi. Çevredeki vatandaşlar hemen durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sahil güvenlik ekiplerinin denizde gerçekleştirdiği arama kurtarma çalışmaları sonucunda, bir süre sonra erkek cesedi bulundu.
Cesedin üzerinden kimlik çıkmadı ve yapılan incelemelerin ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Görgü tanıkları, boğulan kişinin zıpkınla balık tutmaya çalışırken olayın gerçekleştiğini belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.