Türkiye'de hizmet veren bankalar,2015 yılından beri pasif tutulan hesaplardaki mevduatların 13 Haziran 2025 sonrasında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredileceğini açıklarken, müşterilere önemli uyarılarda bulundu.



Ziraat Bankası, internet sitesinden yayınladığı sayfa ile ad ve soyad kullanılarak atıl durumdaki hesapların görüntülenebileceğini açıklarken, listede adı olan müşterilerin 13 Haziran 2025'e kadar banka şubelerine başvuruda bulunması gerektiğini belirtti.

GEÇTİĞİMİZ YIL 507 MİLYON LİRA DEVREDİLMİŞTİ



Rutin olarak uygulanan işlem ile hak sahiplerince 10 yıl süreyle işlem yapılmayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar zaman aşımıyla TMSF hesaplarına aktarılıyor. Geçtiğimiz yıl itibarıyla zaman aşımına uğrayan yaklaşık 507 milyon lira da 2024'te TMSF hesaplarına aktarılmıştı.



'KİMLİK BELGENİZ İLE EN YAKIN ŞUBEYE BAŞVURUN'



Ziraat Bankası tarafından paylaşılan uyarı metninde, zamanaşımı listesinde adı olan müşteriler için şu ifadelere yer verildi:





"5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 62. maddesine göre bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir.

01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren "Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" in 8. maddesi gereğince bankaların, zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesini şubat ayının başından itibaren kendi internet sitelerinde dört ay müddetle ilan etmesi gerekmektedir.

Zamanaşımına uğrayan hesaplar listesinde bilgileri yer alan müşterilerimizin en geç 13 Haziran 2025 tarihi mesai saati bitimine kadar hesaplarının bulunduğu şubeye geçerli kimlik belgeleri ile başvurmamaları halinde, zamanaşımına uğramış olan mevduat, emanet, hak ve alacakları yasa gereği Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilecektir."











