Her yıl milyonlarca lira banka hesaplarında zaman aşımına uğruyor. Zaman aşımına uğrayan bakiyeler Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilirken, yıllar sonra durumun farkına varan vatandaşlar içinse artık çok geç olmuş oluyor.



Ziraat Bankası, zaman aşımına uğrayacak hesaplar hakkında şu açıklamayı yayınladı:

"5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesine göre bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir."

BÜTÜN BANKALAR YAYINLAMAK ZORUNDA

01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in 8. maddesi gereğince bankaların, zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesini şubat ayının başından itibaren kendi internet sitelerinde dört ay müddetle ilan etmesi gerekmektedir.



Zamanaşımına uğrayan hesaplar listesinde bilgileri yer alan müşterilerimizin en geç 15 Haziran 2026 tarihi mesai saati bitimine kadar hesaplarının bulunduğu şubeye geçerli kimlik belgeleri ile başvurmamaları halinde, zamanaşımına uğramış olan mevduat, emanet, hak ve alacakları yasa gereği Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilecektir.

2026 Yılı İçerisinde Zamanaşımına Uğrayacak Mevduat Hesapları ve Emanetler sorgulamasını yapmak isteyenler, Ziraat Bankası internet sitesi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilirler.



Yapılan bu açıklama sonrasında ise vatandaşların da sorgulamaları gerçekleştirerek bankalara giderek ödemelerini alması gerektiği aksi takdirde ise ödemelerin yanacağı bildirildi.