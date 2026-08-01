Mobil bankacılık uygulamasına giriş yapmak isteyen kullanıcılar, "Geçici süre için işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz" uyarısıyla karşılaşıyor.

MÜŞTERİLER VE İŞLETMELER ETİLENDİ

Yaşanan teknik aksaklık nedeniyle bireysel müşteriler finansal işlemlerini gerçekleştiremezken, işletmeler de POS cihazı ve kart sistemlerinin çalışmaması sebebiyle ödeme alamadı. Mağduriyet yaşayan vatandaşlar ve esnaflar, yaşanan durumu sosyal medya platformları üzerinden dile getirdi.

BANKADAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Sistemlerde yaşanan erişim sorununun kaynağı ve ne zaman giderileceği konusunda banka yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.