Ziraat Bankası, Tera Yatırım'a 600 milyon dolar kredi kullandırıldığı, bu kaynağın belirli kişi ve gruplara aktarıldığı ve kredinin geri ödenmediği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Banka, söz konusu iddiaların tamamen asılsız olduğunu bildirirken, Tera Yatırım'ın Ziraat Bankası nezdinde herhangi bir nakdi veya gayrinakdi riskinin bulunmadığını açıkladı.

Ziraat Bankası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan, Bankamızın Tera Yatırım'a 600 milyon ABD doları kredi kullandırdığı, bu kaynağın belirli kişi ve gruplara aktarıldığı ve kredinin geri ödenmediği yönündeki iddialar tamamen asılsızdır.

Söz konusu firmanın likit değerleri kapsamında bir kamu kurumuna yönelik olarak faaliyet alanına ilişkin düzenlenen teminat mektubu, Bankamız tarafından iade alınmış olup, Tera Yatırım'ın Bankamız nezdinde herhangi bir nakdi ve gayrinakdi riski bulunmamaktadır."

İDDİAYI YENİ PARTİLİ EMİR GÜNDEME TAŞIMIŞTI

Söz konusu iddialar gün içerisinde gündeme gelmişti; Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Tera Yatırım'ın 600 milyon dolar kredi dağıttığı ve bu kaynakla aynı gruba ait fonların alındığı yönündeki iddiaları gündeme taşımıştı.

Yeni Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ise Ziraat Bankası'nın Tera Yatırım'a sağladığı teminatın üç ay içerisinde 26 kat artarak 585 milyon TL'ye çıktığını savunarak bankaya ilişkin çeşitli sorular yöneltmişti.