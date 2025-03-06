Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması sona erdi ve çeyrek finale yükselen sekiz takım belirlendi. Şimdi ise tüm dikkatler, bu takımların karşılaşacağı eşleşmeleri belirleyecek kura çekiminde. Bugün gerçekleşecek kura çekimi, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla takip edilecek.

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi saat kaçta?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimine Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri ev sahipliği yapacak. Kulüp temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşecek kura çekimi, 6 Mart Perşembe günü saat 14.30'da yapılacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasını geride bırakan ve çeyrek finale yükselen sekiz takım, kura çekiminde yer alacak. Bu aşamada gruplarını birinci sırada tamamlayan Trabzonspor, Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor ve Beşiktaş, seri başı olarak yer alacak. Bu takımlar, gruplarında ikinci sırayı elde eden İskenderunspor, Göztepe, Galatasaray ve Sipay Bodrum FK ile eşleşecek.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi, 6 Mart Perşembe günü yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kura çekimini Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenleyecek. Kulüp yetkililerinin katılımıyla saat 14.30’da başlayacak olan kura çekimi, yayıncı kuruluş ASpor olduğundan Aspor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.