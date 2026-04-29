Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Kupası'nın final yeri ve tarihini duyurdu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası finali 22 Mayıs'ta Antalya'da oynanacak. TFF'nin açıklaması şöyle: "Ziraat Türkiye Kupası'nın final müsabakası Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacaktır. Bununla birlikte daha önce 24 Mayıs Pazar günü oynanacağı duyurulan final müsabakasının tarihi 22 Mayıs Cuma günü olarak değiştirilmiştir. Müsabakanın başlangıç saati ise 20.45 olarak belirlenmiştir." YARI FİNAL MAÇLARI Final yolunda gelecek hafta oynanacak son maçlar ise şöyle: Gençlerbirliği - Trabzonspor Konyaspor - Beşiktaş

