Emeklilere ücretsiz hizmetlere HGS etiketi ve otoparklardan yararlanma da getirildi. Kamu bankalarından Ziraat Bankası ve Halkbank emeklilere yönelik kampanyası şaka gibi bulundu.

Geçim derdiyle kıvranan milyonlarca emekli, cüzdanındaki yangını hafifletmek için maaş promosyonlarına umut bağlıyor. Ancak ‘para puan’a zam uman emekliye, kamu bankalarından şaka gibi bir ‘fırsat’ promosyonu geldi.

Ziraat Bankası, emeklilere HGS etiketini ücretsiz vereceğini açıkladı. Halkbank ise, “Kartla 500 liralık alışverişe İSPARK 2 saat ücretsiz” dedi. Açlık içindeki emekliler ise, “Ne arabası, bankalar bizimle alay mı ediyor?” diye sordu.