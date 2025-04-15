TBMM'de grubu bulunan bütün partiler, zirai donun araştırılması için komisyon kurulması amacıyla önerge verdi. Önergenin Genel Kurul'da bütün partilerin uzlaşısı ile kabul edilmesi ile 'zirai don araştırma komisyonu' kuruldu. 22 üyeden oluşacak komisyon, üç ay boyunca zirai don felaketini bütün yönleri ile inceleyerek gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için öneriler sunacak.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM Genel Kurulu’nda elinde zarar görmüş kayısı dallarıyla kürsüye çıkan Ağbaba, "2025 üretim sezonu başlamadan bitti" diyerek Tarım Bakanlığı’na sert eleştiriler yöneltti.

“Tarım Bakanlığı Masal Okumayı Bırakmalı”

Ağbaba, 6 Şubat depremlerinin ardından ikinci bir felaketle yüzleşen Malatya’nın, tarım temelli ekonomisiyle büyük bir çöküşün eşiğinde olduğunu belirtti. “Bu sadece bu yılın değil, gelecek yılların da kaybı demektir. Ağaçlar kurudu, meyve vermeyecek hale geldi. Malatya'da yaklaşık 550 bin kişinin bu felaketten etkileneceğini öngörüyoruz” diyen Ağbaba, Tarım Bakanlığı’nın gerçekçi ve kalıcı çözümler üretmesi gerektiğini vurguladı.

“Tüketici de Etkilenecek: Domates, Kayısı, Elma Bulamayacağız”

Zarar gören ürünlerin sadece kayısıyla sınırlı olmadığını dile getiren Ağbaba, “Kirazlar, bademler, elmalar, erikler, armutlar da yandı. Önümüzdeki dönemde pazarda ne domates ne elma ne de kayısı bulabileceğiz” diyerek bu krizden yalnızca üreticilerin değil, tüketicilerin de derinden etkileneceğini ifade etti.

“Çiftçiye Destek Yok, Yandaşlara Var”

Ağbaba, Anayasa gereği çiftçilere verilmesi gereken desteklerin yetersiz olduğunu da belirtti. “2025 yılı için çiftçiye verilmesi gereken destek 615 milyar lira, ancak sadece 135 milyar lira ayrılmış. Bu halkın hakkı yandaşlara peşkeş çekiliyor. Tarımı hor görenler, yarını zor görür” dedi.

“TARSİM Primleri Yüksek, Destek Herkese Verilmeli”

Sigorta sistemi TARSİM’e de değinen Ağbaba, Malatya’daki çiftçilerin ancak yüzde 15’inin sigorta yaptırabildiğini belirterek, “TARSİM olsun olmasın, zarara uğrayan her çiftçiye destek verilmelidir. Ayrıca sulama birliklerinin yaptığı su zamları geri alınmalı, bu dönemde su ve elektrik parası alınmamalıdır” dedi.

“Çiftçinin Evine İcra Götürmeyin!”

Konuşmasının en sert bölümlerinden birinde Ağbaba, "Bir tane çiftçinin evinin önüne icra götürürseniz iki elimiz yakanızda olur. Bizim örfümüzde cenaze çıkan eve icra gönderilmez" diyerek, hükümeti sosyal ve ekonomik duyarlılık içinde hareket etmeye çağırdı.