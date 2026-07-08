Uzun yıllar boyunca dev bir kırkayak ya da yırtıcı bir canlı olduğu düşünülen Arthropleura hakkında yapılan yeni incelemeler ise farklı bir tablo ortaya koydu. Fosiller üzerinde gerçekleştirilen araştırmalar, bu dev canlının avcı olmadığını, büyük ölçüde çürüyen bitkiler ve organik maddelerle beslendiğini gösteriyor.

ZIRH GİBİ GÖVDESİYLE DİKKAT ÇEKİYORDU

Arthropleura'nın gövdesi, birbirine bağlı sert segmentlerden oluşuyordu ve bu yapı ona adeta doğal bir zırh görünümü kazandırıyordu. En büyük örneklerin 2,6 metre uzunluğa ve yaklaşık 50 santimetre genişliğe ulaştığı tahmin ediliyor. Bulunan dev ayak izleri ise bu canlının geniş gövdesine rağmen oldukça yavaş hareket ettiğini ortaya koyuyor.

Fransa'da bulunan baş kısmını içeren fosilin incelenmesiyle Arthropleura'nın anatomisi ilk kez ayrıntılı şekilde ortaya çıkarıldı. Araştırmacılar, antenleri ve ağız yapısının onun kırkayak ve çıyanların ortak atasına yakın bir akraba olduğunu gösterdiğini ifade ediyor.

DEV BOYUTA ULAŞMASININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Uzun yıllar boyunca Arthropleura'nın dev boyutlara ulaşmasının tek nedeninin Karbonifer Dönemi'ndeki yüksek oksijen seviyesi olduğu düşünülüyordu. Ancak son çalışmalar, uygun iklim koşulları, bol besin kaynakları ve büyük kara yırtıcılarının henüz yaygın olmamasının da bu büyüklüğe ulaşmasında önemli rol oynadığını ortaya koyuyor.

Bilim insanlarına göre Arthropleura, ekvator kuşağındaki bataklık ormanlarının kuruması ve kara omurgalılarının yaygınlaşmasıyla birlikte yaklaşık 290 milyon yıl önce ortadan kayboldu. Buna rağmen geride bıraktığı fosiller ve dev ayak izleri, Dünya tarihinde yaşamış en büyük kara eklem bacaklısı unvanını hâlâ koruduğunu gösteriyor.