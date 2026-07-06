Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde ABD'nin NATO Büyükelçisi Matthew Whitaker, Washington'ın ittifaktaki geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın uzun süredir NATO üyelerinin savunma harcamalarını artırması yönündeki çağrılarını hatırlatan Whitaker, müttefik ülkelerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirtti.

"MÜTTEFİKLERİMİZDEN DAHA FAZLA SORUMLULUK BEKLİYORUZ"

Whitaker, "Müttefiklerimizden daha yetkin hale gelerek sorumluluk almalarını bekliyoruz. Bu süreç, Lahey'de kabul edilen yüzde 5 savunma harcaması taahhüdüyle başladı. Nihayetinde amaç; fırkateynler, denizaltılar, uçaklar ve caydırıcılığı sağlayacak tüm askeri kabiliyetlere sahip bir ittifak oluşturmaktır." ifadelerini kullandı.

ABD'nin NATO'dan ayrılacağı yönündeki iddialara da değinen Whitaker, "Birleşik Devletler, NATO'dan çekilmeyi planlamıyor. Ancak bu ittifakta daha az rol almanın yollarını aktif olarak araştırıyoruz." dedi.

ABD'nin ittifaktaki yükünün zamanla müttefikler arasında daha dengeli paylaşılması gerektiğini vurgulayan Whitaker, bunun NATO'nun daha güçlü ve sürdürülebilir hale gelmesini sağlayacağını ifade etti.

Açıklamasının sonunda Whitaker, "Barışı güç yoluyla koruruz. Bunu birlik içinde durarak, birlikte yatırım yaparak ve NATO İttifakı'nın geleceğin tehditlerine bugünden hazır olmasını sağlayarak başarabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.