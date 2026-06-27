Ankara’da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde, çeşitli siyasi parti, sendika ve meslek örgütlerinin oluşturduğu “NATO’ya Hayır Koordinasyonu” protesto açıklaması yaptı.

Sakarya Caddesi’nde bir araya gelen grup, zirve kapsamında alınan güvenlik tedbirleri, gözaltılar ve toplantı ile gösteri yasaklarını eleştirdi. Açıklamaya DİSK, KESK, TMMOB, Ankara Tabip Odası ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası temsilcileri de katıldı.

KESK Dönem Sözcüsü Tülay Yıldırım tarafından okunan ortak açıklamada, NATO’nun dünya genelinde savaş, müdahale ve silahlanma politikalarının merkezi olduğu iddia edildi. Yıldırım, Ankara’da alınan önlemleri “temel hak ve özgürlükleri sınırlayan uygulamalar” olarak nitelendirdi.

Açıklamada, zirve öncesi yürürlüğe sokulan güvenlik tedbirlerinin kentte yaşamı kısıtladığı öne sürülerek, “Ankara’nın fiilen ablukaya alındığı” ifade edildi. Ayrıca basın mensuplarına yönelik akreditasyon süreçlerinin de eleştirildiği belirtildi.

Grup adına konuşan Ecrin Özdil ise NATO’ya ve zirveye katılacak bazı uluslararası liderlere tepki göstererek, ittifakın “bağımlılık ve askeri müdahale düzeni” oluşturduğunu savundu.

Basın açıklamasında NATO zirvesinin iptali, Türkiye’nin ittifaktan ayrılması, NATO kapsamındaki anlaşmaların feshi ve ülkedeki yabancı askeri unsurların sınır dışı edilmesi yönünde çağrılar yapıldı.