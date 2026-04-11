Gözler önce 17.00’de Alanya Oba Stadyumu’nda olacak. 63 puanla ligde averajla 3. sırada bulunan Trabzonspor, Alanyaspor’a takılırsa şampiyonluk hayallerine veda etmek zorunda kalabilir. Galatasaray’ın 4 puan önde olduğu tabloda, beraberlik bile zirve umutlarını zedeler.

ARdından20.00’de Fenerbahçe, Kayseri deplasmanında çok kritik bir kader maçına çıkacak. Galibiyet alamamak Kanarya’nın zirve yarışından kopma ihtimalini ciddi oranda artırıyor. Fenerbahçe için de hem şampiyonluk iddiasını hem de ikincilik koltuğunu korumak için galibiyet şart!