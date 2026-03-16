Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Arca Çorum FK, evinde Esenler Erokspor'u ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1’lik üstünlüğüyle noktalandı. Çorum'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Burak Çoban ve 90+3. dakikada Braian Samudio, Erokspor'un golünü 78. dakikada penaltıdan Hamza Catakovic kaydetti.
Bu mağlubiyetle Esenler Erokspor’un ligde yakaladığı 15 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
Çorum puanını 59'a yükselterek 4. sıradaki yerini korudu, Esenler Erokspor ise liderliği Erzurum’a kaptırarak 63 puanla 3. sırada haftayı tamamladı.
HAFTAYA DEV MAÇ
1.Lig'in 32. haftasında liderlik yarışını etkileyecek kritik bir maç oynanacak. Lider Erzurumspor FK ve 3. sıradaki Esenler Erokspor karşı karşıya gelecek. Pazar günü Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.
1.Lig’de ilk 3 sıra şu şekilde:
1) Erzurumspor 66
2) Amedspor 64
3) Erokspor 63