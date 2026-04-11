Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında, Corendon Alanyaspor ile Trabzonspor, Alanya Oba Stadı'nda karşılaştı. Mücadele 1-1’lik eşitlikle noktalandı. İlk yarısı 0-0 biten maçta Trabzonspor, 58. dakikada Ozan Tufan'ın golüyle öne geçti. 63.dakikada Chibuike Nwaiwu ve Güven Yalçın arasındaki pozisyon için VAR uyarısı geldi. Hakem Mehmet Türkmen, incelemenin ardından penaltı noktasını gösterdi. 67. dakikada topun başına geçen Güven Yalçın, penaltıdan ağları havalandırdı ve skora eşitliği getirdi. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve maç 1-1 bitti. Ligde 6 maç aradan sonra puan kaybeden Trabzonspor, puanını 64'e yükseltti ve 1 maç fazlasıyla Galatasaray'ın 3 puan gerisinde yer aldı.

