Türkiye’de üniversiteleri akademik başarı kriterlerine göre değerlendiren URAP (University Ranking by Academic Performance), 2025 yılı devlet üniversiteleri sıralamasını kamuoyuyla paylaştı. Bu yıl açıklanan liste, zirvede yaşanan dikkat çekici değişiklikle gündeme oturdu.

URAP’ın hazırladığı sıralamada üniversiteler, akademik yayın sayısı, uluslararası atıf oranları, doktora mezun sayısı ve yürütülen bilimsel projelerin sayısı gibi çeşitli kriterlere göre puanlandırıldı. Listeye göre Türkiye’nin en başarılı 20 devlet üniversitesi belirlendi.

ZİRVE DEĞİŞTİ

Bu yılın en dikkat çeken gelişmesi, sıralamanın ilk basamağında yaşandı. Geçmiş yıllarda zirveyi bırakmayan üniversitenin tahtı bu kez başka bir üniversiteye devredildi. URAP verilerine göre akademik üretkenlikte öne çıkan yeni lider, araştırma alanındaki istikrarlı yükselişiyle dikkat çekiyor.

İSTANBUL'DAN 6 ÜNİVERSİTE LİSTEYE GİRDİ

Listede öne çıkan bir diğer detay ise İstanbul’un akademik başarıdaki güçlü temsili oldu. Kentteki 6 devlet üniversitesi, ilk 20’ye girerek Türkiye’nin en başarılı yükseköğretim kurumları arasında yer aldı. Bu durum, İstanbul’un yalnızca ekonomik ve kültürel değil, aynı zamanda akademik açıdan da bir merkez olduğunu yeniden gösterdi.

İşte Türkiye'nin en iyi 20 devlet üniversitesi...

20. Bursa Uludağ Üniversitesi: 218,82

19. Antalya Akdeniz Üniversitesi: 225,91

18. Adana Çukurova Üniversitesi: 229,15

17. Boğaziçi Üniversitesi: 234,69

16. Karadeniz Teknik Üniversitesi: 235,22

15. Konya Selçuk Üniversitesi: 242,26

14. Kayseri Erciyes Üniversitesi: 244,3

13. Elazığ Fırat Üniversitesi: 244,6

12. Yıldız Teknik Üniversitesi: 252,2

11. İstanbul Üniversitesi(Cerrahpaşa): 254,99

10. Marmara Üniversitesi: 258,97

9. Dokuz Eylül Üniversitesi: 263

8. Erzurum Atatürk Üniversitesi: 288.39

7. Ege Üniversitesi: 290.48

6. Gazi Üniversitesi: 292.69

5. Orta Doğu Teknik Üniversitesi: 293.21

4. İstanbul Üniversitesi: 300.14

3. Ankara Üniversitesi: 306.71

2. İstanbul Teknik Üniversitesi(İTÜ): 314,69

1. Hacettepe Üniversitesi: 337,38