10. Lewis Hamilton (Formula 1) – 100 milyon dolar
Saha İçi: 70 milyon dolar – Saha Dışı: 30 milyon dolar
Formula 1’de Ferrari ile geçirdiği ilk sezonda istediği sonuçlara ulaşamasa da Lewis Hamilton, dünyanın en çok kazanan sporcuları arasına girmeyi başardı. Pist dışındaki sponsorluk anlaşmalarıyla dikkat çeken İngiliz pilot, dev markalarla iş birliklerini sürdürürken, moda ve yapımcılık alanındaki yatırımlarıyla da gelirini artırdı.
9. Kevin Durant (Basketbol) – 103,8 milyon dolar
Saha İçi: 54,8 milyon dolar – Saha Dışı: 49 milyon dolar
NBA yıldızı Kevin Durant, Houston Rockets’a transfer olduğu sezonda da dünyanın en çok kazanan sporcuları arasında yer aldı. Kariyer kazancı 1 milyar dolar barajını aşan aktif sporcular arasına giren Durant, yalnızca saha içindeki performansıyla değil medya ve dijital içerik yatırımlarıyla da dikkat çekiyor.
8. Karim Benzema (Futbol) – 104 milyon dolar
Saha İçi: 100 milyon dolar – Saha Dışı: 4 milyon dolar
Fransız golcü Karim Benzema, Suudi Arabistan kariyerinde yaşadığı kulüp değişikliğine rağmen en çok kazanan sporcular listesinde üst sıralarda yer aldı. Al-Ittihad sonrası Al-Hilal’e transfer olan 38 yaşındaki yıldız futbolcu, dev maaşıyla dikkat çekerken bölgesel parfüm markalarıyla yaptığı sponsorluk anlaşmalarıyla da gelir elde etmeyi sürdürüyor.
7. Jon Rahm (Golf) – 107 milyon dolar
Saha İçi: 97 milyon dolar – Saha Dışı: 10 milyon dolar
İspanyol golfçü Jon Rahm, PGA Tour’dan ayrılıp Suudi Arabistan destekli LIV Golf organizasyonuna transfer olmasıyla spor dünyasında uzun süre gündem olmuştu. 31 yaşındaki yıldız sporcu, kazandığı dev anlaşmalar sayesinde bu yıl da dünyanın en çok kazanan isimleri arasına girdi.
6. Stephen Curry (Basketbol) – 124,7 milyon dolar
Saha İçi: 59,7 milyon dolar – Saha Dışı: 65 milyon dolar
Golden State Warriors’ın yıldız oyuncusu Stephen Curry, bu yıl da dünyanın en çok kazanan sporcuları arasında yer aldı. NBA tarihinde 60 milyon dolar maaş sınırını aşmaya hazırlanan ilk oyuncu olan Curry, saha dışı gelirleriyle dikkat çekti.
5. Shohei Ohtani (Beyzbol) – 127,6 milyon dolar
Saha İçi: 2,6 milyon dolar – Saha Dışı: 125 milyon dolar
Japon beyzbol yıldızı Shohei Ohtani, Los Angeles Dodgers ile imzaladığı 700 milyon dolarlık tarihi kontrata rağmen saha içi gelirlerinde düşük rakamla dikkat çekti. Bunun nedeni ise sözleşme ödemelerinin büyük bölümünün 2034 yılı sonrasına ertelenmesi oldu. Buna rağmen Ohtani, dev sponsorluk anlaşmaları sayesinde listenin üst sıralarında yer aldı. Japon yıldızın reklam ve marka iş birliklerinden elde ettiği gelirlerin 125 milyon dolara ulaştığı belirtildi.
4. LeBron James (Basketbol) – 137,8 milyon dolar
Saha İçi: 52,8 milyon dolar – Saha Dışı: 85 milyon dolar
NBA’in yaşayan efsanelerinden LeBron James, 41 yaşına yaklaşmasına rağmen dünyanın en çok kazanan sporcuları arasında üst sıralardaki yerini korudu. Emeklilik ihtimali konuşulsa da saha dışındaki yatırımları ve sponsorluk anlaşmalarıyla iş dünyasında büyümeyi sürdüren James; Liverpool ve Boston Red Sox gibi dev spor kulüplerindeki ortaklıklarıyla dikkat çekiyor. Teknoloji, medya ve eğlence sektörüne yaptığı yatırımlar da yıldız basketbolcunun gelirini artırmaya devam ediyor.
3. Lionel Messi (Futbol) – 140 milyon dolar
Saha İçi: 70 milyon dolar – Saha Dışı: 70 milyon dolar
Arjantinli yıldız Lionel Messi, Inter Miami ile sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatırken dünyanın en çok kazanan sporcuları arasında yine üst sıralarda yer aldı. 38 yaşındaki futbolcunun MLS’te birçok kulübün toplam bütçesinden daha fazla gelir elde ettiği belirtiliyor.
2. Canelo Alvarez (Boks) – 170 milyon dolar
Saha İçi: 160 milyon dolar – Saha Dışı: 10 milyon dolar
Meksikalı boksör Canelo Alvarez, Suudi Arabistan destekli dev anlaşmalar ve Las Vegas’taki unvan maçının yarattığı büyük ilgi sayesinde gelirini önemli ölçüde artırdı. Netflix’te yayınlanan karşılaşmasının izlenme rekorları kırdığı belirtilirken, yıldız boksör saha dışındaki yatırımlarıyla da dikkat çekiyor. Alvarez’in akaryakıt istasyonları zinciri ve hazır kokteyl markası gibi farklı sektörlerde yatırımlar yaptığı ifade ediliyor.
1. Cristiano Ronaldo (Futbol) – 300 milyon dolar
Saha İçi: 235 milyon dolar – Saha Dışı: 65 milyon dolar
Listenin zirvesinde yine Cristiano Ronaldo yer aldı. Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr’da forma giyen 41 yaşındaki yıldız futbolcu, astronomik maaşı ve sponsorluk anlaşmalarıyla gelirini katlamayı sürdürdü. Sosyal medyada milyarı aşan takipçi kitlesi sayesinde dünyanın en güçlü reklam yüzlerinden biri olmayı sürdüren Ronaldo, saha dışındaki yatırımlarıyla da dikkat çekiyor. Portekizli yıldızın son olarak İspanyol kulübü Almeria’nın yüzde 25 hissesini satın aldığı belirtildi.
