Televizyon ekranlarında yeni sezon heyecanı devam ederken 13 Eylül Pazar gününün reyting sonuçları belli oldu. Kanal D’de Daha 17, TV8’de MasterChef Türkiye, Show TV’de Sevdan Bir Ateş, ATV’de A.B.İ. ve Star TV’de Çirkin izleyici karşısına çıktı. Günün reyting sonuçlarında zirvenin sahibi ise üç kategoride de birinci olan Daha 17 oldu.

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

13 Eylül 2026 Pazar gününe ait reyting sonuçları açıklandı. Daha 17, Total, AB ve ABC1 gruplarının tamamında ilk sırada yer alarak gecenin en çok izlenen yapımı oldu.

MasterChef Türkiye ise AB kategorisinde ikinci, ABC1 ve Total kategorilerinde üçüncü sırada yer aldı.

ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

Daha 17 — Kanal D

Daha 17 (Özet) — Kanal D

MasterChef Türkiye — TV8

AB REYTİNG SIRALAMASI

Daha 17 — Kanal D

MasterChef Türkiye — TV8

Daha 17 (Özet) — Kanal D

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

Daha 17 — Kanal D

Daha 17 (Özet) — Kanal D

MasterChef Türkiye — TV8