Geleneksel kalıplara sığmayıp kendi yolunu çizmeyi kafaya koyan 32 yaşındaki Evelyn Irwanto'nun kariyer yolculuğu, duyanların aklını başından alıyor. Ailesinin tüm itirazlarına rağmen hayallerinin peşinden giderek asgari ücretle garsonluk yapmaya başlayan genç kadın, azmi sayesinde kısa sürede teknoloji devlerinin vazgeçilmez ismi haline geldi. Yıllık maaşını tam 112 bin dolara (5 milyon 423 bin 181 TL) kadar çıkaran Irwanto, zirvedeyken yaşadığı bir felaketle neye uğradığını şaşırdı.

SAATİ 532 LİRADAN ZİRVEDEKİ DEV MAAŞLARA

Üniversiteden mezun olduktan sonra saati 11 dolardan (532 TL) garsonluk ve yarı zamanlı beslenme asistanlığı yapan Evelyn, hayatının dönüm noktasında radikal bir karar aldı. Sırt çantasını takıp Güney Amerika'ya tek yön bilet alarak kurumsal hayatın kapılarını aralama cesareti gösterdi. Dönüşte teknoloji sektörüne adım atan genç kadın; sırasıyla müşteri temsilciliği, finans analistliği ve yönetici pozisyonlarına hızla tırmandı. Azmi ve hırsı sayesinde her yıl gelirini katlayarak dev şirketlerin aranan yüzü olmayı başardı.

İŞİNDEN KOVULDU NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Tükenmişlik sendromu (burnout) nedeniyle sağlık iznine ayrılan ve toparlanıp işe dönmeyi bekleyen Evelyn, tam işte yeni bir sayfa açacakken şirket tarafından telefonla arandı. "Yeniden yapılanma" bahanesiyle işine son verildiğini öğrenen genç kadın, büyük bir varoluşsal kriz ve yıkım yaşadı. Yaşadığı şoku "Sanki karnıma dev bir yumruk yemiş gibi hissettim" diyerek anlatan Evelyn, gözyaşlarına boğulduğu o günden sonra hayatını baştan aşağı değiştirecek kararı verdi.

ALTIN TEPSİDE SUNULAN MAAŞLARI REDDETTİ

İşten çıkarıldıktan sonra kurumsal dünyanın dev şirketlerinden yüz binlerce dolarlık yeni teklifler alan Evelyn, hepsinin üstünü tek bir kalemde çizdi. Altı haneli maaşları reddederek kendi danışmanlık işini kuran ve içerik üreticiliğine başlayan cesur kadın, bir zamanlar şirkette kazandığı devasa aylık geliri kendi evinden çalışarak katlamayı başardı. Başarının unvandan değil, özgürlükten geçtiğini vurgulayan Evelyn'in bu ilham veren dönüşümü, patron baskısından bunalan binlerce insana ışık tutuyor.