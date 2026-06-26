Ankara’da 7-8 Temmuz’daki NATO Zirvesi hazırlıklarından biri de zirveye katılacak misafirlerin kullanacağı güzergahlara afiş ve pano asılması oldu. Bu amaçla Cumhurbaşkanlığı’nın isteğiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) pano ihalesi açtı.

EKAP kayıtlarına göre ABB, “NATO Zirvesi Kapsamında Muhtelif Geçiş Güzergahlarında Yapılacak Olan Karşılama Panoları ve İnşaat ve Elektrik Malzemeleri Alımı İşi” adıyla ihale düzenledi. İhale 19 Haziran’da 155 milyon 958 bin 588 TL bedelle sonuçlandı. Açık alan tabelaları, raket reklam tabelaları için de 25 milyon 510 bin TL’lik sözleşme yapıldı. Böylelikle tabela masrafı 181 milyonu geçti.

DİKEY BAHÇELER

NATO Zirvesi’ne katılacak konukların geçeceği güzergahlara yerleştirilen panolarda ‘Barışta ortak gelecek- NATO Ankara Zirvesi, Barışın anahtarı, Key to Peace” gibi ifadeler yer alıyor. Bu panoların yapımı ve şehrin güzergahlarına asılmasını Cumhurbaşkanlığının istediği, bunun üzerine ABB’nin ihale açtığı öğrenildi.

Daha önce de NATO toplantısı için dikey bahçeler yapılmış ve 69 milyon 848 bin lira ödenmişti. Zirve için Etimesgut Havalimanı’ndaki düzenlemeler ve yol yapımları, VIP konuk evi dahil yapılan masraf şimdilik 12 milyar TL’ye yaklaştı. Hazırlanan pano ve tabelalar NATO Zirvesi’nin güzergahlarına tabelalar yerleştirilmeye başlandı.

PANOLARIN ARKASI İŞTE BÖYLE

Zirve güzergahındaki evler reklam panolarıyla gizlendi.





ABB’nin konserleri için kamu zararı demişlerdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin geçmiş dönemlerde milli bayramlarda 32 sanatçı konserine ödenen 154 milyon lira için ABB Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verilmişti. 2021-2024 yılları arasında 32 konser için hizmet alımında kamu zararı oluştuğu iddialarıyla açılan dava sürüyor. Pano ihalesine ödenen 181 milyon lira ödenmesi, “Kamuyu yüz binlerce Ankaralının izlediği konserler mi zarara soktu, yoksa 2 gün sonra çöpe atılacak panolar mı?’’ sorusunu gündeme getirdi.

PANOLARIN ÖNÜNDE SARAY VAR

Yollar, zirveye ev sahipliği yapacak Saray’ın fotoğraflarıyla süslendi.





İTİBARDAN TASARRUF YOK

Dikey bahçeye 69 milyon, yemeğe yatmaya 2 milyar

NATO Zirvesinin maliyeti şöyle:

- Konya, Elazığ, Manisa, Samsun ve Amasya illerinden Ankara’ya 225 bin liraya fidan nakledildi, tel, kafes, direk gibi ürünler de alındı ve 801 bin 325 TL ödendi.

- Ağrı’dan emniyet personeli transferi yapılması için 1 milyon 27 bin 500 TL ödendi. Amasya’dan gelecek personel için de İçişleri Bakanlığı tarafından 555 bin TL harcandı.

- Çalışma Bakanlığı yerleşkesinde duvarlar yenilendi, dış cephelere led konuldu ve 498 bin TL ödendi.

- Güzergaha dikey bahçe yapıldı belediye kasasından 69 milyon 848 bin 198 TL çıktı.

- Konukların ineceği Etimesgut Havalimanı’nın VIP yapılması, PAT Sahaları Onarımı ve Devlet Konukevi için 5 milyar 535 milyon TL harcandı.

- Protokolün kullanacağı havalimanının yolu için 3 milyar 971 milyon 364 bin TL ödendi.

- Konukların karşılama, uğurlama, konaklama, yemek gibi giderler için de Dışişleri Bakanlığı bütçesine 2 milyar lira konuldu.

- Zirve için şu ana kadar 11 milyar 761 milyon TL harcandı.