Orta Doğu'da artan jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarındaki sert yükselişlerin yarattığı enflasyon baskısı, gümüş fiyatlarında dalgalı bir seyrin izlenmesine yol açtı. Yaşanan bu hareketliliğe rağmen değerli metallerde görülen tepki alımları ile kısa pozisyonların kapatılması gümüşü destekledi.

Haftalık bazda ons gümüş yüzde 4,1, altın ise yüzde 0,9 oranında değer kazandı. Ocak 2026'da ons başına 121,64 dolar ile zirveyi gören gümüş, yaşanan sert düşüşün ardından piyasadaki dalgalanmalara karşın 60 doların altındaki seyrini sürdürüyor.

ENFLASYON VE FAİZ BEKLENTİSİ HAKİM

İran-ABD geriliminin tırmanması ve Yemenli Husilerin Kızıldeniz'de Suudi tankerlerine saldırması petrol fiyatlarını yükseltti. Akaryakıt fiyatlarındaki bu artış enflasyon endişelerini tetiklerken, ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri uzun süre yüksek tutabileceği beklentisini kuvvetlendirdi.

Faiz getirisi olmayan değerli metaller üzerinde baskı oluşturan bu duruma rağmen gümüş, endüstriyel alandaki güçlü talep sayesinde altına kıyasla daha dirençli bir duruş sergiledi. Uzmanlar, endüstriyel talebin fiyatları desteklemeyi sürdüreceğini fakat spekülatif işlemler sebebiyle dalgalanmaların devam edebileceğini ifade ediyor.

GÜMÜŞTE KRİTİK SEVİYELER

UBS stratejisti Dominic Schnider, petrol fiyatlarındaki artışın yüksek faiz endişelerini tetiklediğini ve değerli metalleri baskıladığını belirtti. Düşüşlerde alım için cazip gördükleri aralığı 48-50 dolara çektiklerini belirten Schnider, bu seviyelerin kısa ömürlü olacağını öngördü.

UBS; ons gümüşün Eylül 2026’da 65 dolar, Aralık 2026’da 70 dolar, Mart ve Haziran 2027’de ise 75 dolar seviyesine ulaşmasını bekliyor.

WisdomTree Europe Emtia ve Makroekonomik Araştırmalar Başkanı Nitesh Shah ise Çin'deki güneş enerjisi talebi ve maden arzındaki iyileşmeler gibi faktörlerin yükselişi sınırlayabileceğini, ancak gümüşün altın fiyatlarındaki artış beklentisiyle 70 dolar seviyesine doğru yükseleceğini tahmin ettiklerini kaydetti.

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