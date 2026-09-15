Televizyon ekranlarında pazartesi akşamı reyting rekabeti yeniden hız kazandı. Uzak Şehir yeni sezonuyla, Altı Üstü İstanbul yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkarken TRT 1’de Evlilik Güzelde ekrana geldi. İzleyicilerin tercihlerinin yansıdığı Total, AB ve ABC1 reyting sonuçları açıklandı.

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

14 Eylül 2026 Pazartesi günü Total reyting sıralamasında zirvenin sahibi Uzak Şehir oldu. Listenin ikinci sırasında Altı Üstü İstanbul yer alırken, Uzak Şehir’in özeti üçüncü sıraya yerleşti. Geçen hafta zirvede yer alan Altı Üstü İstanbul ikinci oldu ve zirve değişti.

Uzak Şehir

Altı Üstü İstanbul

Uzak Şehir (Özet)

AB REYTİNG SONUÇLARI

AB grubunda da zirve değişmedi. Uzak Şehir ilk sırada yer alırken, dizinin özeti ikinci, Altı Üstü İstanbul ise üçüncü oldu.

Uzak Şehir

Uzak Şehir (Özet)

Altı Üstü İstanbul

ABC1 REYTİNG SONUÇLARI

ABC1 kategorisinde de gecenin kazananı Uzak Şehir oldu. Altı Üstü İstanbul ikinci sırada yer alırken, Uzak Şehir’in özeti üçüncü oldu.

Uzak Şehir

Altı Üstü İstanbul

Uzak Şehir (Özet)

Böylece Uzak Şehir, 14 Eylül Pazartesi akşamında Total, AB ve ABC1 kategorilerinin tamamında zirvede yer aldı.





UZAK ŞEHİR’DEN DÜŞÜŞ SİNYALİ

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, yeni yayın dönemi başladı. Geçen yıldan yeni sezona taşınan eski yapımların yanı sıra yeni diziler de tek tek sezon açılışı yapmaya başladı. Ancak Tuzlu Kahve dışında yapımcısının ve kanalın yüzünü güldüren bir dizi olmadı.

Geçen sezon iyi performans sergileyen Güller ve Günahlar ve Sevdiğim Sensinin ardından Uzak Şehirin düşük sezon açılışı yapması, dizi sektöründe şaşkınlık yarattı.

11 REYTİNGDEN 7,65’E GERİLEDİ

Geçen sezon 11 reytingle sezon finali yapan Uzak Şehir, 3. sezonunun ilk bölümüyle tüm kategorilerde zirvede yer aldı. Dizi, Total’de 7,65, AB’de 6,00 ve ABC1’de 6,93 reyting elde etti.

Ancak geçen sezonki performansıyla kıyaslandığında Uzak Şehir’in reytinglerinde ciddi bir düşüş yaşandı. Dizi zirveyi korusa da sezon açılışında önceki performansının neredeyse yarısına geriledi.