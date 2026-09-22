21 Eylül 2026 Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında Uzak Şehir, Altı Üstü İstanbul, Evlilik Güzeldir, MasterChef Türkiye ve diğer yapımlar izleyici karşısına çıktı. Geçtiğimiz sezonu yaklaşık 11 reyting seviyelerinde tamamlayan Uzak Şehir, yeni sezonun ikinci haftasında reytinglerdeki performansıyla merak konusu oldu.

TOTAL'DE ZİRVE EL DEĞİŞTİRDİ

Altı Üstü İstanbul, Total kategorisinde Uzak Şehir'i geride bırakarak gecenin birincisi oldu. Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir ise 6,97 reyting ve yüzde 22,77 izlenme payıyla ikinci sırada yer aldı.

İki sezon boyunca reyting yarışında zirvenin önemli yapımlarından biri olan Uzak Şehir'in yeni sezonun ikinci haftasında Total'de ikinci sıraya gerilemesi dikkat çekti. Dizinin oyuncu kadrosunda yaşanan değişikliklerin ardından izleyici tepkileri de sosyal medyada artarak gündeme gelmişti.

AB VE ABC1'DE UZAK ŞEHİR ZİRVEDE

Uzak Şehir, Total kategorisinde liderliği Altı Üstü İstanbul'a kaptırmasına rağmen AB ve ABC1 gruplarında zirvede yer aldı.

Böylece iki yapım arasındaki rekabet, izleyici grubuna göre farklı sonuçlar ortaya çıkardı.

21 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI

Pazartesi akşamının reyting yarışında Altı Üstü İstanbul ve Uzak Şehir'in yanı sıra Evlilik Güzeldir, MasterChef Türkiye ve diğer yapımlar da izleyici karşısına çıktı.

İşte Total, AB ve ABC1 gruplarında 21 Eylül 2026 Pazartesi reyting sıralaması...

TOTAL

1-Altı Üstü İstanbul 7.10

2-Uzak Şehir 6.97

9-Evlilik Güzeldir 2.73

AB

1-Uzak Şehir 5.69

2-Altı Üstü İstanbul 4.39

5-Evlilik Güzeldir 3.11

ABC1

1-Uzak Şehir 6.47

2-Altı Üstü İstanbul 5.90

6-Evlilik Güzeldir 3.36