Halit Ziya Uşaklıgil’in Aşk-ı Memnu adlı eserinden uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisi, 2008 yılında ekranlara merhaba dedi.

2 sezon boyunca yayınlanan dizi, Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdırırken, dizinin çekildiği mekanlar kült haline geldi.

ARSEN HALA ÇİFTLİĞİ 195 MİLYON LİRAYA SATIŞA ÇIKTI

Dizinin ana çekimleri İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, Piyasa caddesi üzerinde bulunan malikanede çekilirken, dizi boyunca en ünlü mekanlardan biri de Arsen Hala karakterine ait devasa çiftlik olmuştu.

Patronlar Dünyası'ndan Edanur Aktürk Akyol'un haberine göre; İstanbul'un Çatalca ilçesinin Ovayenice mahallesinde bulunan 10 bin 665 m2’lik alana kurulu devasa çiftlik 195 milyon liradan satışa çıkarıldı.



23 ODALI ÇİFTLİKTE HAMAM, SAUNA VE AÇIK HAVUZ BULUNUYOR



Tamamı tek katlı ve toplam 1.800 m2 kapalı alanlı çiftliğin deniz manzarası da var. Mülk sahibi ilanda sadece evin satılık olduğunu ve fiyatının 135 milyon TL olduğunu söylüyor ve şu bilgileri veriyor:



“Eğer istenirse, güneyinde bitişik 43 bin 302 m2 arazi de tesise katılabilir. Böylece toplamda 53 bin 967 m2 alana sahip olunabilir.”





Devasa çiftlik hem yeşilliği hem de konutu ile toplam 195 milyon TL’ye satılık.

Mevcut yapı 1989 yılında Mimar Altan Denizel tarafından çiftlik evi olarak çizilmiş ve inşaatı da Dikran Masis tarafından yapılmıştır. 2005 yılına kadar çiftlik evi olarak kullanılan yapı, zaman içerisinde 23 odalı butik otele dönüştürülmüştür.



ÇİFTLİK İÇİNDE YOK YOK

Çiftlikte ayrıca 6 adet personel odası, tam teşekküllü mutfağı, 1 yönetim odası

2 kiler, (+4) Derece soğuk oda, çamaşır odası (şaraphane olarak tasarlanmıştır),

100 m2’lik yüksek tavanlı toplantı salonu, 50m2 küçük toplantı salonu, 2 masaj odası, 150 m2 restoran, kubbeli ana salon, amatör mutfak, taş fırın, bin 600 m yürüyüş parkuru bulunmakta."