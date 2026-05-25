DEM Parti'nin CHP'ye Meclis'teki ziyaretin ardından CHP lideri Özgür Özel ve DEM Parti heyeti kameralar karşısına geçti. Liderler, görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Burası bizim siyasette var olduğumuz, tanındığımız, en uzun süre grup başkanvekilliğini yaptığımız Meclisimiz. CHP'nin kurulduğu ilk gün gibi, CHP'nin genel merkezine de ev sahipliği yapıyor.

Çok kıymetli bir ziyaret aldık. Bu dayanışma ziyareti bizim açımızdan da çok önemli. kendilerine çok teşekkür ediyoruz.

'YARGIYLA TOPLUMSAL FAY HATLARINI TETİKLEMEK EN BÜYÜK KÖTÜLÜK'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise şunları kaydetti:

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Mutlak butlan kararıyla Türkiye'de demokrasi bir kez daha bir krizle karşı karşıyadır. Ortaya çıkan görüntüler tek kelimeyle utanç vericidir, bunu kabul etmiyoruz.

Ana muhalefet partisine biber gazı, tazyikli su ve plastik mermilerle gidilmesi bir demokrasi ayıbı ve hukuk skandalıdır. CHP'ye yönelik bu saldırıyı açıkça kınıyoruz.

Türkiye halkları bu tür dönemlerde her zaman demokrasiden yana tavır koymuştur. Yargı eliyle toplumsal fay hatlarını tetiklemek bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüktür. Demokrasi bizi bir arada tutacak en güçlü ilkedir.

Hukuk güvence olmaktan çıktıkça hiçbirimiz kendimizi güvenli bir siyasi zeminde bulamayacağız.

Yine CHP'nin bu zorlu dönemden bütünlüğünü koruyarak çıkmasını diliyoruz. Biz DEM Parti olarak üzerimize düşen her türlü sorumluluğu üstlenebileceğimizi söylemek istiyorum. İlkesel tutumumuz nettir.

CHP'nin bu süreci demokratik zeminde yapılacak bir kurultay iradesiyle aşacağına inanıyoruz.

ÇELİK'E YANIT VERMEDİ

Bakırhan'dan sonra bir kez daha söz alan Özel'den AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarına yanıt vermeyeceğini belirtti. Özel, yanıt vermeme nedenini ise şöyle açıkladı:

"Biraz önce Ömer Çelik'i açıklamaları var, farklı açıklamalar var. Bu soruları yanıtladığımız takdirde bu ziyareti gölgelemiş olacağız. Biz istiyoruz ki CHP'nin 29 Ekim 1923'ten beri ve 23 Nisan 1920'den beri ilk kez dönüp de Meclis'e gelip kendine ayrılan bir odayı Genel Merkez ilan ettiği ve DEM Parti'nin de bu tarihi ziyareti yaptığı görüşme bu açıklamalarımızla yer alsın."