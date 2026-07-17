

Hollanda'nın Amsterdam kenti yakınlarında, IJmeer Gölü üzerindeki yapay bir ada üzerine 1895 yılında inşa edilen Fort Pampus, kapsamlı bir yenilenebilir enerji dönüşümüyle tamamen kendi kaynaklarıyla çalışabilen bir yapıya kavuştu. Elektrik, su ve doğalgaz şebekelerine bağlı olmayan tarihi kale, artık güneş ve rüzgar enerjisi, biyogaz ve göl suyundan elde edilen içme suyuyla faaliyetlerini sürdürüyor.

Bir dönem Amsterdam'ı koruyan 135 kilometrelik savunma hattının önemli parçalarından biri olan Fort Pampus, geçmişte dışarıdan destek almadan aylarca yüzlerce askeri barındırabilecek şekilde tasarlanmıştı. Günümüzde ise aynı bağımsızlık anlayışı, sürdürülebilir enerji teknolojileriyle yeniden hayata geçirildi.

ELEKTRİK GÜNEŞ VE RÜZGARDAN SAĞLANIYOR

Kalede kurulan güneş panelleri ve rüzgar türbinleri, ihtiyaç duyulan elektriği ortaklaşa üretiyor. Böylece aydınlatma, mutfak, su arıtma sistemi ve ziyaretçi alanları için gereken enerji tamamen yerinde karşılanıyor. Bu sistem, yakıtın teknelerle taşınması zorunluluğunu da büyük ölçüde ortadan kaldırıyor.

Üretilen fazla elektrik, lityum bataryalarda depolanırken bir bölümü de hidrojene dönüştürülüyor. Bu sayede güneşsiz veya rüzgarsız dönemlerde enerji arzı kesintiye uğramadan devam edebiliyor.

YEMEK ATIKLARI ENERJİYE DÖNÜŞÜYOR

Adadaki restoranda oluşan organik atıklar biyodigestöre gönderiliyor. Burada biyogaza dönüştürülen atıklar, enerji üretimine katkı sağlayarak hem atık miktarını azaltıyor hem de dış kaynak ihtiyacını düşürüyor.

Fort Pampus'ta kullanılan su artık teknelerle taşınmıyor. IJmeer Gölü'nden çekilen su; kum ve çakıl filtreleri, nanofiltrasyon membranları ve ultraviyole dezenfeksiyon aşamalarından geçirilerek içilebilir hale getiriliyor. Su arıtma tesisi de kendi güneş panelleri sayesinde bağımsız olarak çalışıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM İÇİN ÖRNEK OLUYOR

Yılda yaklaşık 100 bin ziyaretçiyi ağırlayan Fort Pampus, tarihi bir yapı olmasının yanı sıra sürdürülebilir enerji, su yönetimi ve döngüsel ekonomi uygulamalarını sergileyen bir eğitim merkezi olarak da hizmet veriyor.