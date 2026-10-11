Yorkshire Wildlife Park yetkilileri, dünkü olayda hayatını kaybeden ziyaretçinin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Açıklamada, kaplan Altai ile ilgili çok sayıda kişi tarafından temasa geçildiği belirtildi. Yetkililer, "Herkese kaplanın güvende ve iyi olduğunun, yaşanan olay nedeniyle ötenazi yapılmayacağının güvencesini veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Güney Yorkshire Polisi, kaplanın saldırısı sonucu ağır yaralanan ziyaretçinin müdahaleye rağmen olay yerinde can verdiğini açıkladı. Polis, görgü tanıklarının belirttiği gibi silahla müdahale edilmediğini, kaplanın yaralanmadığını ve durumunun iyi olduğunu bildirdi. İngiliz medyasındaki haberlerde, yaklaşık 200 kilo ağırlığındaki kaplanın 8 bin metrekarelik açık alanda serbestçe dolaştığı ve ziyaretçilerin köprüden izlediği belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, kaplanın görüntüsünü çeken bir ziyaretçiye yaklaşan kişinin "Kaplanla benim fotoğrafımı çeker misiniz?" diye sorduğu görülüyor. Bu kişinin, daha sonra "Kaplanlar Ülkesi" adlı bölüme giren ve hayatını kaybeden ziyaretçi olduğu öne sürülüyor. Olay anında duyulan silah seslerinin, kaplanı durdurmak ve dikkatini dağıtmak için personelin kullandığı pompalı tüfeğe benzer ses çıkaran silahtan geldiği bildirildi.

İngiltere'de hayvanat bahçelerinde yaşanan bu olay, haziran ayında Cambridge'deki benzer bir trajediyi hatırlattı. O dönemde zihinsel engelli olduğu belirtilen bir ziyaretçi, 3 yaşındaki çocuğunu 4,5 metre yükseklikten timsah kafesine atmıştı. Ağır yaralanan çocuk, kafese atlayan görevli tarafından kurtarılmış ve 7 kez ameliyat edilmişti. Çocuğu kafese atan kişi, "ifade vermeye uygun olmadığı" gerekçesiyle serbest bırakılmıştı.