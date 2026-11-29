Şarkıcı Ziynet Sali, kendisinden 9 yaş küçük eşi Erkan Erzurumlu ile evliliği hakkında samimi açıklamalarda bulundu. 2019 yılında nikâh masasına oturan çiftin yaş farkı nedeniyle sosyal medyada eleştirildiğini anlatan Sali, bu yorumları nasıl karşıladığını ve evliliğinin hayatına kattıklarını paylaştı.

9 YAŞ FARKI İÇİN YORUM YAĞMURUNA TUTULMUŞTU

Kendisinden 9 yaş küçük müzisyen Erkan Erzurumlu ile evlenen Ziynet Sali, aralarındaki yaş farkının uzun süre konuşulduğunu belirtti. İlk zamanlarda özellikle eşinin bu yorumlara alışmakta zorlandığını söyleyen şarkıcı, şöyle konuştu:

"Çok yüklendiler tabii. Ben bu durumu daha normal karşıladım ama Erkan bu dünyaya çok yabancı olduğu için ilk başta biraz afalladı. Şimdi o da alıştı, insanlar da sevgimizi gördü. Bu yaşla ilgili değil, tamamen sevgiyle alakalı bir durum. Zaten sevginin, aşkın yaşı yok."

"EVLİLİK BENİ ZORLAMADI"

Eşinin hem özel hayatına hem de müzik kariyerine önemli katkılar sunduğunu dile getiren Sali, evliliğinden duyduğu memnuniyeti de anlattı.

"Erkan hayatıma hem kişisel olarak hem de bir müzisyen olarak çok şey kattı diyebilirim. Gerçi evlendiğin insana da bağlı olabilir ama kendi adıma söyleyecek olursam son iki yıldır çok güzel bir dünya yaşıyorum açıkçası" diyen şarkıcı, evliliklerinin ardından birbirlerini daha çok özlediklerini ifade etti.

Eşiyle ortak noktalarının fazla olduğunu belirten Sali, müziğine de katkı sağladığını söyledi. Özgürlüğüne düşkün ve işlerini tek başına yapmaya alışkın biri olduğunu vurgulayan şarkıcı, evliliğin kendisini zorlamadığını dile getirdi.