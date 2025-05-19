Sevilen sanatçı Ziynet Sali, İzmir’in Çeşme ilçesinde verdiği konser sırasında aniden fenalaşarak sahnede baygınlık geçirdi. Yaşanan bu talihsiz olay, izleyicilerde büyük endişe yaratırken, sağlık ekipleri hızla sahneye çıkarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Ziynet Sali’den Sağlık Durumuna İlişkin Açıklama

Olayın ardından sağlık durumu merak konusu olan Ziynet Sali, sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarını bilgilendirdi. Sali, kendisine ulaşarak geçmiş olsun dileklerini iletenlere teşekkür ederken, yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Selamlar herkese, dün gece sahnede kendimi çok kötü hissedip fenalaştım ve baygınlık geçirdim. Sonuç; çok düşük bir tansiyondu. Sağ olsun ilk sağlık ekibindeki arkadaşlarım, gereken tüm müdahaleleri yaptılar. Yorgunluk diyelim ama şimdi iyiyim, dinlendim.”

Şarkıcının bu açıklaması, hayranlarını bir nebze de olsa rahatlattı. Yoğun tempolu sahne programı nedeniyle yorgun düşen Ziynet Sali’nin, kısa süreli bir dinlenme sonrası sağlık durumunun normale döndüğü öğrenildi.