Şarkıcı Ziynet Sali, İstanbul Vadi Açıkhava sahnesindeki konseri sırasında yakın tarihte vefat eden dostu Alexi'yi andığı esnada gözyaşlarına boğuldu. Konuşmakta güçlük çeken sanatçı, gökyüzünü işaret ederek ölen arkadaşına seslendi ve izleyicilerin destek alkışlarının ardından sahne performansına devam etti.

ZİYNET SALİ SAHNEDE NE SÖYLEDİ?

Repertuarındaki şarkıları seslendirdiği esnada duygusal anlar yaşayan Ziynet Sali, yakın zaman diliminde hayatını kaybeden arkadaşı Alexi’ye sahneden seslendi. Gökyüzünü işaret eden Sali, "Eminim buradadır ve bizi dinliyordur yine. 'Siz çok iyiydiniz' diyordur" ifadelerini kullanarak vefat eden dostuna olan özlemini dile getirdi.

İZLEYİCİLERDEN SANATÇIYA NASIL BİR DESTEK GELDİ?

Konuşması sırasında kelimeleri boğazına düğümlenen ve arkasını dönerek gözyaşlarını silmeye çalışan sanatçıya, alanı dolduran dinleyiciler alkışlar ve tezahüratlarla moral desteği verdi. Derin bir nefes alarak konserine devam eden Sali, "Neyse çok duygusal oldu. O yüzden bir tanecik hayatımız var. Bu bir tanecik hayatınızda, bu gece burada olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum" diyerek şarkılarını seslendirmeyi sürdürdü.