Şarkıcı Ziynet Sali imaj değişikliğine giderek saçlarını sarıya boyattı. Sevenleri 'Acaba yeni proje mi geliyor?' diye düşünse de Sali'nin saçlarını değişiklik olsun diye boyattığı söyleniyor.

''SARIŞIN OLDUM'' PAYLAŞIMI

Sali, paylaşımında “sarışın oldum” ifadelerini kullanırken, fonda Sezen Aksu’nun sevilen bir şarkısına yer verdi. Yeni tarzı kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.

MUSTAFA SANDAL'I AĞLATMIŞTI

Ünlü şarkıcı, son olarak Mustafa Sandal Saygı 1 Gecesi’nde sahne almış ve o gece saçlarını daha koyu kumral tonlarda kullanmıştı. Aynı gecede performansıyla izleyenleri duygulandıran Sali, Mustafa Sandal’ı da gözyaşlarına boğmuştu.

Yeni imajıyla adından söz ettiren Ziynet Sali’nin sarışın hali, sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.