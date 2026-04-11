ZONGULDAK 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

ZONGULDAK

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2022/10 SATIŞ

TAŞINMAZIN İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/10 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, Bostan Sokağı Mevki 98 Ada 2 Parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde 5 katlı yapı mevcuttur. Dava konusu yer Ankara caddesi üzerinde kentin 1. Derece iş merkezinin sona erdiği 2. Derece iş merkezinin başladığı bir noktadadır. Çevresinde yüksek katlı binalar bulunmakta olup iyi bir konumdadır. Taşınmazın üzerindeki bina ile ilgili mimari proje belediyesinde bulunmamaktadır. Topoğrafik olarak düz bir alandadır. Yaya ve araç ile ulaşımı kolay olup yıkılan Fevkani köprü ayağında, madenci anıtının karşısında bulunmaktadır.

Yapılanincelemede, betonarmetarzda inşa edilmiş olan yapının Belediyeye projesi sorulduğunda projesinin bulunmadığı ve 1957 yılından önce yapıldığından ruhsatlı ve iskanlı sayıldığı belirtilmiştir bu nedenle yapıyaklaşık 65 yıllık yapı olduğu tespit edilmiştir. Yıpranma payı %50'dir.

98 ada 2 parsel sayılı taşınmazın zemin katta kitapevi ve üst katlara çıkan merdiven kovası, Ankara Caddesine cepheli olan kısımda tütüncü dükkanı, 1, 2 ve 3 katı büro, son katı konut olarak kullanılmaktadır. Konut 1,2,3 nolu parsellerin tamamını kapsamaktadır. Yapının toplam alanı çıkmalarla birlikte 139,52'm2 dir.Taşınmaz Çevre ve şehircilik bakanlığı yapı sınıfına göre 3. Sınıf B grubu yapı sınıfındadır.

2 no'lu parsel üzerinde ki binanın zemin katı ticaret, 1. ve 2. Katı büro, 3 ve 4.katı ikamet amaçlı konut olarak yapılmış ise de 3.katı boş ve bakımsız durumdadır.5. katta bulunan daire 98 ada 1,2 ve 3 nolu parsellerin tamamı üzerine yerleşmiş vaziyettedir.

Adresi : Meşrutiyet Mahallesi Bostan Sokağı Merkez / ZONGULDAK

Yüzölçümü : 27 m2

İmar Durumu :Zonguldak Belediyesinin 28.09.2022 tarih ve 53441 nolu yazısında taşınmazın Uygulama imar planı içerisinde ve Bitişik Nizam 7 kat Ticaret Alanı bölgesinde kalmaktadır.

Kıymeti : 7.047.632,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydı Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 11:11

Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 11:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 11:11

Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 11:11

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : :Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, Bostan Sokağı Mevki 98 Ada 3 Parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde 5 katlı yapı mevcuttur. Dava konusu yer Ankara caddesi üzerinde kentin 1. Derece iş merkezinin sona erdiği 2. Derece iş merkezinin başladığı bir noktadadır. Çevresinde yüksek katlı binalar bulunmakta olup iyi bir konumdadır. Taşınmazın üzerindeki bina ile ilgili mimari proje belediyesinde bulunmamaktadır. Topoğrafik olarak düz bir alandadır. Yaya ve araç ile ulaşımı kolay olup yıkılan Fevkani köprü ayağında, madenci anıtının karşısında bulunmaktadır.

Yapılanincelemede, betonarmetarzda inşa edilmiş olan yapının Belediyeye projesi sorulduğunda projesinin bulunmadığı ve 1957 yılından önce yapıldığından ruhsatlı ve iskanlı sayıldığı belirtilmiştir bu nedenle yapıyaklaşık 65 yıllık yapı olduğu tespit edilmiştir. Yıpranma payı %50 dir.

98 ada 3 parsel sayılı taşınmazın zemin katta kuruyemiş ticareti ve kahve salonu olarak kullanılmaktadır. 1, 2 ve 3 katı büro, son katı konut olarak kullanılmaktadır. Konut 1,2,3 nolu parsellerin tamamını kapsamaktadır. Yapının toplam alanı çıkmalarla birlikte 275,70m2'dir.Taşınmaz Çevre ve şehircilik bakanlığı yapı sınıfına göre 3. Sınıf B grubu yapı sınıfındadır.

Adresi : Meşrutiyet Mahallesi Bostan SokağıMerkez / ZONGULDAK

Yüzölçümü : 54 m2

İmar Durumu :Zonguldak Belediyesinin 28.09.2022 tarih ve 53441 nolu yazısında taşınmazın Uygulama imar planı içerisinde ve Bitişik Nizam 7 kat Ticaret Alanı bölgesinde kalmaktadır.

Kıymeti : 14.084.130,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydı Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 12:19

Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 12:19 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 12:19

Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 12:19

08/04/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

