Zonguldak'ta 3 katlı bir bina çöktü.
Merkez Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'taki 3 katlı bina henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
BİR KİŞİ SAĞ KURTARILDI
Yapılan incelemede binada iki kişinin enkaz altında kaldığı belirlendi.
Ekiplerin çalışmasıyla enkazdan Kenan Akçaharman sağ olarak çıkarıldı.
Ekiplerin çalışması sonrası enkaz altından 74 yaşındaki Türkan Özhan’ın cansız bedeni çıkarıldı.
'ÇÖKME NEDENİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ'
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu yaptığı açıklamada, enkaz altında kalan kişilerden birinin kurtarıldığını, diğer kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını bildirdi.
Hacıbektaşoğlu, binanın çökme nedeninin henüz belirlenmediğini kaydetti.
AYNI SOKAKTA METRUK BİNA YIKILMIŞTI
Öte yandan, 17 Ekim'de aynı sokakta bulunan metruk binanın bir bölümü de yağışların etkisiyle çökmüştü.