Zonguldak’ta üniversite öğrencisi Tuğçenaz Demirelöz, kaldığı yurttaki odasında ölü bulundu.
Olay, Kozlu ilçesi Güney Mahallesi Dere Sokak’ta bulunan bir kız öğrenci yurdunda akşam saatlerinde meydana geldi. Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Demirelöz’e ulaşamayan ailesi, durumu arkadaşlarına bildirdi. Bunun üzerine odasına giden arkadaşı, genç öğrenciyi yerde hareketsiz halde buldu.
İhbar üzerine yurda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Demirelöz’ün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Genç öğrencinin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
HASTALIĞINI YENİ ÖĞRENMİŞ
Demirelöz’ün yakın çevresi büyük üzüntü yaşarken, genç öğrencinin bir süre önce kalp ritim bozukluğu nedeniyle doktora gittiği iddiası da gündeme geldi.
Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.