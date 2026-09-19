Zonguldak kent merkezindeki Asma dolmuş duraklarının bulunduğu bölgede iddiaya göre U.S., 2 kız çocuğunun görüntülerini telefonuyla çektiği sırada çevredekiler tarafından fark edildi. POLİS EKİPLERİ GÖZALTINA ALDI Vatandaşların müdahalesiyle yakalanan U.S., bir süre alıkonularak yere oturtuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. TELEFONUNA İNCELENMEK ÜZERE EL KONULDU U.S.’nin cep telefonu, olayla ilgili inceleme yapılmak üzere polis ekiplerince muhafaza altına alındı. Şüphelinin kentte bulunan bir okulda temizlik görevlisi olarak çalıştığı da öne sürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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