Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesi Esen Mahallesi’nde öğle saatlerinde ölümle sonuçlanan bir iş kazası meydana geldi.

KÖMÜR VE KAYA PARÇALARININ ALTINDA KALDI

Ruhsatsız işletildiği belirlenen kaçak maden ocağında çalışan 51 yaşındaki Muhammet Çelik’in üzerine henüz belirlenemeyen bir nedenle kömür, toprak ve kaya parçaları döküldü. Olayı gören mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye vakit kaybetmeden sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Göçük altından mesai arkadaşları tarafından yaralı olarak yüzeye çıkarılan Muhammet Çelik, adrese gelen ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Çelik, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

15 GÜN ÖNCE PATLATILARAK MÜHÜRLENMİŞTİ

Olayla ilgili ortaya çıkan detaylar ise ihmali gözler önüne serdi. Göçüğün yaşandığı kaçak ocağın henüz 15 gün önce güvenlik güçlerince patlayıcı madde kullanılarak imha edildiği ve mühürlendiği öğrenildi.

E.Ç. isimli kişiye ait olduğu öne sürülen arazide, ocağın farklı bir noktadan kazılarak yeniden faal hale getirildiği iddia edildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.