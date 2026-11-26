Zonguldak'ta faaliyet gösteren TTK Gelik Müessesesi'nde yaşanan iş kazası, madende çalışan işçilere korku dolu anlar yaşattı. Kömür üretimi sırasında tavandan kömür yığınının düşmesi sonucu 2 işçi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde TTK Gelik Müessesesi'ne ait maden ocağında meydana geldi. Üretim çalışmaları devam ederken eksi 460 ve eksi 360 kotlarında tavandan kömür yığını geldi.
Olay sırasında madende bulunan E.Y. (33) ve H.Ö. (23) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı madenciler mesai arkadaşlarının yardımıyla yer üstüne çıkarıldı.
Yer üstünde sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan iki işçi, ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.
Hastaneye kaldırılan madencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.