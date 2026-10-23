Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki bir özel maden ocağında grizu patlaması meydana geldi. Patlamanın ardından ölü ve yaralıların olduğu bilgisi paylaşıldı. İlk belirlemelere göre 2 madenci hayatını kaybederken, 5 madencinin de yaralandığı öğrenildi. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. 'BİR MADENCİ MADENDEN ÇIKARILMAYA ÇALIŞILIYOR' Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulunurken 2 madencinin hayatını kaybettiğini doğrulayarak, "Şu anda bir madencimiz, madende. Ulaşıldı, çıkarılmaya çalışıyor. Tam hayati durumunu kesin teyit etmedik. Başımız sağ olsun, geçmiş olsun" ifadelerini kullandı. Vali Hacıbektaşoğlu, yaralı işçilerden 2'sinin entübe edildiğini açıkladı. Ayrıntılar gelecek...

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