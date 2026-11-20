Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Kontrolden çıkan otomobilin yol kenarında park halinde bulunan araca çarpması sonucu, aracın arkasında bulunan 61 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi. Kaza, Üçyol-Kilimli kara yolunda meydana geldi. H.G. idaresindeki 14 DN 587 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarında park halinde bulunan 67 SK 478 plakalı araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle park halindeki aracın arkasında bulunan Necla Aydın (61) ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Necla Aydın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Aydın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI Kazanın ardından otomobil sürücüsünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Polis ekipleri, kazaya karıştıktan sonra bölgeden ayrılan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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