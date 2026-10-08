Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından ruhsatsız maden ocağı sahipleri ile TTK imha personelinin de aralarında bulunduğu 14 şüpheli ve 2 orman muhafaza memuru gözaltına alındı.

MÜHÜRLEME İŞLEMLERİNDE USULSÜZLÜK İDDİASI

Soruşturmada, orman personelinin kömür işletmelerine yönelik denetimler sırasında usulsüz işlemler yaptığı ve işletmecilerden rüşvet aldığı iddiaları üzerinde duruldu. Bazı ruhsatsız maden ocaklarında mühürleme işlemlerinin fiilen uygulanmadığı veya uygulanmış gibi gösterildiği değerlendirildi. Ayrıca 2 orman muhafaza memurunun, "bilgi satma" ağı içerisinde hareket ettiği öne sürüldü.

16 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

"Rüşvet alma" ve "rüşvet verme" suçlamaları kapsamında işlem yapılan 16 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılık sorgularının sürdüğü bildirildi.

Öte yandan soruşturma kapsamında, olayın ortaya çıkmasının ardından bazı kaçak ocak sahiplerinin daha önce verdikleri paraları geri istemesi nedeniyle bir kişinin baskıya maruz kaldığı ve bu nedenle intihar ettiği yönündeki iddianın da araştırıldığı belirtildi.